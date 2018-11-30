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    Сьогодні збірна України з гандболу стартує у відборі на Чемпіонат світу-2019

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    Сьогодні збірна України з гандболу стартує у відборі на Чемпіонат світу-2019
    Фото: ФГУ

    Жіноча команда у п'ятницю зіграє проти Словаччини

    У п’ятницю, 30 листопада, матчем проти Словаччини жіноча збірна України стартує у кваліфікаційному турніру до Чемпіонату світу-2019 з гандболу.

    Початок матчу – о 19:00, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Усі ігри триденного турніру пройдуть у словацькому місті Шаля. Найкраща команда квартету вийде у вирішальний плей-офф.

    Розклад матчів:

    30 листопада
    16:30. Косово – Ізраїль
    19:00. Словаччина – Україна

    1 грудня
    16:30. Україна – Косово
    19:00. Ізраїль – Словаччина

    2 грудня
    16:30 Україна – Ізраїль
    19:00 Словаччина – Косово

    Раніше визначився склад збірної України з гандболу на відбір до Чемпіонату світу-2019.

    Нагадаємо, жіноча збірна України стала другою на гандбольному Кубку Турчина.

    чемпіонат світу Збірна України гандбол
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