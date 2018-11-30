Сьогодні збірна України з гандболу стартує у відборі на Чемпіонат світу-2019
-
Розсилка
Фото: ФГУ
Жіноча команда у п'ятницю зіграє проти Словаччини
У п’ятницю, 30 листопада, матчем проти Словаччини жіноча збірна України стартує у кваліфікаційному турніру до Чемпіонату світу-2019 з гандболу.
Початок матчу – о 19:00, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Усі ігри триденного турніру пройдуть у словацькому місті Шаля. Найкраща команда квартету вийде у вирішальний плей-офф.
Розклад матчів:
30 листопада
16:30. Косово – Ізраїль
19:00. Словаччина – Україна
1 грудня
16:30. Україна – Косово
19:00. Ізраїль – Словаччина
2 грудня
16:30 Україна – Ізраїль
19:00 Словаччина – Косово
Раніше визначився склад збірної України з гандболу на відбір до Чемпіонату світу-2019.
Нагадаємо, жіноча збірна України стала другою на гандбольному Кубку Турчина.