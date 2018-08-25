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    Жіноча збірна України з хокею на траві подолала перший етап відбору на Олімпіаду-2020

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    Фото ФХТУ - Жіноча збірна України з хокею на траві подолала перший етап відбору на Олімпіаду-2020
    Фото ФХТУ

    Наразі українки мають три перемоги після трьох матчів

    У Вільнюсі (Литва) триває перший відбірний раунд Олімпійського відбору-2020 з хокею на траві.

    Жіноча збірна України у п’ятницю, 24 серпня, забезпечила собі одне з перших трьох місць, які виводять у наступний раунд.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Українська команда обіграла туркень з рахунком 5:1 (голи забивали Євгенія Керноз, Яна Ворушило, Каріна Токар (двічі) й Ольга Гончаренко).

    Після трьох ігор в українок три перемоги.

    Попереду залишилась одна гра – проти Чехії, яка поки що теж не знає поразок. Гра відбудеться 26 серпня.

    Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з хокею на траві здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду.

    Нагадаємо, що Олімпійські ігри у 2020 році відбудуться у Токіо.

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