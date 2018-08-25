Жіноча збірна України з хокею на траві подолала перший етап відбору на Олімпіаду-2020



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Фото ФХТУ

Наразі українки мають три перемоги після трьох матчів

У Вільнюсі (Литва) триває перший відбірний раунд Олімпійського відбору-2020 з хокею на траві.

Жіноча збірна України у п’ятницю, 24 серпня, забезпечила собі одне з перших трьох місць, які виводять у наступний раунд.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Українська команда обіграла туркень з рахунком 5:1 (голи забивали Євгенія Керноз, Яна Ворушило, Каріна Токар (двічі) й Ольга Гончаренко).

Після трьох ігор в українок три перемоги.

Попереду залишилась одна гра – проти Чехії, яка поки що теж не знає поразок. Гра відбудеться 26 серпня.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з хокею на траві здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри у 2020 році відбудуться у Токіо.