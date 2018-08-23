Жіноча збірна України з хокею на траві здобула другу перемогу у відборі на Олімпіаду
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Цього разу українки мінімально перемогли команду Вельсу
У Вільнюсі (Литва) тривають ігри відбірного турніру з хокею на траві серед жінок до Олімпійських ігор 2020 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
У ньому беруть участь збірні Литви, Чехії, Туреччини, Вельсу та України. До наступного раунду проходять три перші команди.
Напередодні, 22 серпня, українська команда зустрічалася зі збірною Вельсу.
Єдиний м'яч на 24-й хвилині забила Євгенія Керноз. У підсумку – 1:0. Це – друга перемога українок на турнірі.
Наступну гру українки проведуть 24 серпня проти туркень, які цього ж дня програли чешкам 1:7.
Нагадаємо, збірна України з хокею на траві переможно стартувала у відборі на Олімпіаду у Литві.