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    Жіноча збірна України тріумфувала на турнірі з індорхокею у Німеччині

    Українки здобули чотири перемоги у чотирьох поєдинках на різдвяному турнірі у Лейпцигу
    6-7 січня у Лейпцигу (Німеччина) проходив традиційний турнір з індорхокею Leipziger Messe (Лейпцизький ярмарок). У турнірі взяла участь і жіноча збірна України, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. На груповому етапі українські дівчата обіграли команди «Osternienburger» (4:2), «АТV Leipzig» (7:3) та
    • Сьогодні, 15:42
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    Збірна України з індорхокею
    Збірна України з індорхокею

    Українки здобули чотири перемоги у чотирьох поєдинках на різдвяному турнірі у Лейпцигу

    6-7 січня у Лейпцигу (Німеччина) проходив традиційний турнір з індорхокею Leipziger Messe (Лейпцизький ярмарок).

    У турнірі взяла участь і жіноча збірна України, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    На груповому етапі українські дівчата обіграли команди «Osternienburger» (4:2), «АТV Leipzig» (7:3) та збірну Швеції 9:3.

    У фіналі українки ще раз зіграли з господарками турніру і знову виграли. Цього разу 5:4.

    Українка Оксана Пономаренко була визнана найкращим гравцем турніру.

    Нагадаємо, у грудні 2017 року українські хокеїстки провели контрольні зустрічі з індорхокею у Нідерландах.

    Згодом молоді українки виграли бронзові нагороди на турнірі з індорхокею у Білорусі.

    Також наприкінці минулого року Федерація хокею на траві України отримала нового президента.

    Німеччина Збірна України хокей
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