Жіноча збірна України тріумфувала на турнірі з індорхокею у Німеччині
- Сьогодні, 15:42
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Українки здобули чотири перемоги у чотирьох поєдинках на різдвяному турнірі у Лейпцигу
6-7 січня у Лейпцигу (Німеччина) проходив традиційний турнір з індорхокею Leipziger Messe (Лейпцизький ярмарок).
У турнірі взяла участь і жіноча збірна України, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
На груповому етапі українські дівчата обіграли команди «Osternienburger» (4:2), «АТV Leipzig» (7:3) та збірну Швеції 9:3.
У фіналі українки ще раз зіграли з господарками турніру і знову виграли. Цього разу 5:4.
Українка Оксана Пономаренко була визнана найкращим гравцем турніру.
Нагадаємо, у грудні 2017 року українські хокеїстки провели контрольні зустрічі з індорхокею у Нідерландах.
Згодом молоді українки виграли бронзові нагороди на турнірі з індорхокею у Білорусі.
Також наприкінці минулого року Федерація хокею на траві України отримала нового президента.