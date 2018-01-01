Жіноча збірна України тріумфувала на турнірі з індорхокею у Німеччині

Українки здобули чотири перемоги у чотирьох поєдинках на різдвяному турнірі у Лейпцигу

6-7 січня у Лейпцигу (Німеччина) проходив традиційний турнір з індорхокею Leipziger Messe (Лейпцизький ярмарок). У турнірі взяла участь і жіноча збірна України, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. На груповому етапі українські дівчата обіграли команди «Osternienburger» (4:2), «АТV Leipzig» (7:3) та



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Збірна України з індорхокею

Українки здобули чотири перемоги у чотирьох поєдинках на різдвяному турнірі у Лейпцигу

6-7 січня у Лейпцигу (Німеччина) проходив традиційний турнір з індорхокею Leipziger Messe (Лейпцизький ярмарок).

У турнірі взяла участь і жіноча збірна України, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

На груповому етапі українські дівчата обіграли команди «Osternienburger» (4:2), «АТV Leipzig» (7:3) та збірну Швеції 9:3.

У фіналі українки ще раз зіграли з господарками турніру і знову виграли. Цього разу 5:4.

Українка Оксана Пономаренко була визнана найкращим гравцем турніру.

Нагадаємо, у грудні 2017 року українські хокеїстки провели контрольні зустрічі з індорхокею у Нідерландах.

Згодом молоді українки виграли бронзові нагороди на турнірі з індорхокею у Білорусі.

Також наприкінці минулого року Федерація хокею на траві України отримала нового президента.