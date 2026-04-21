Жіноча збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі Ліги націй

Турнір для українок стартує 3 червня

Жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом, який готуватиметься до першого в історії «синьо-жовтих» розіграшу Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України.

Історичний дебют України у жіночій Лізі націй відбудеться 3 червня, коли команда Якуба Глушака гратиме зі США. До того українські волейболістки проводитимуть збір у Румунії 5-21 травня, а також планують зіграти на товариському турнірі з Нідерландами, Францією та Німеччиною.

Склад жіночої збірної України з волейболу

Пасуючі: Дарина Шаргородська («Жетису», Казахстан), Олена Напалкова («Вієсті», Фінляндія), Станіслава Парфьонова («Буковинка»);

Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Кіра Лісова («Буковинка»), Анна Артишук («Пальмберг», Німеччина);

Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берел», Казахстан), Валерія Нудьга («Олімпіада», Кіпр), Марта Федик («Капошвар», Угорщина), Андріана Павлик («Буковинка»), Марія Капланська («Модена», Італія);

Блокуючі: Світлана Дорсман («Ряшів», Польща), Уляна Котар («Мюлуз», Франція), Діана Мелюшкина («Бешикташ», Туреччина), Поліна Герасимчук («Буковинка»), Катерина Жилінська («Радомка», Польща);

Ліберо: Аріна Бойко («Буковинка»), Аліка Луценко («Вроцлав», Польща).

Що потрібно знати про склад збірної України

До складу повернулися найрезультативніші волейболістки збірної України, які доклалися до перемоги команди в Золотій Євролізі-2025. Тоді лідеркою за набраними очками стала Анна Артишук (145), а до чільної двадцятки також увійшли Юлія Димар, Уляна Котар, Діана Мелюшкина та Олександра Міленко.

Натомість відсутня у складі найкраща приймальниця «синьо-жовтих» – основна ліберо Кристина Нємцева, яка виграла зі збірною три титули Золотої Євроліги. Інші дві волейболістки зі складу 2025 року, які також відсутні в списку – діагональна Анастасія Крайдуба та блокуюча Анастасія Маєвська.

Найбільше представництво у складі команди мають чинні чемпіони України – чернівецька «Буковинка». Дві волейболістки «синьо-жовтих» цього сезону були представлені в Лізі чемпіонів – Анна Артишук та Світлана Дорсман.

Нагадаємо, напередодні головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеним складом команди, яка розпочне підготовку до сезону Ліги націй-2026.

