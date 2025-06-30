Україна піднялася у світовому рейтингу з волейболу після перемоги в Золотій Євролізі

Збірна України змогла на три позиції покращити своє турнірне становище

Міжнародна федерація волейболу оновила рейтинг жіночих збірних після фіналу Золотої Євроліги. В новому списку Україна посідає 14-те місце, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Жіноча збірна України з волейболу стала переможницею Золотої Євроліги. У фінальному матчі турніру українки перемогли збірну Угорщини в чотирьох сетах 3:1. Завдяки цьому Україна завоювала третій титул Золотої Євроліги.

Після завершення турніру Міжнародна федерація волейболу оновила рейтинг жіночих національних збірних. Завдяки перемозі збірна України змогла на три позиції покращити своє турнірне становище та піднятися на 14-ту сходинку. Продовжує очолювати рейтинг збірна Італії, яка в розіграші Ліги націй здобула вісім перемог у восьми матчах.

Рейтинг жіночих волейбольних збірних

1. Італія – 456.91 очок

2. Бразилія – 417.92

3. Польща – 369.04

4. Туреччина – 368.54

5. Японія – 347.08

6. Китай – 346.75

7. США – 338.10

8. Нідерланди – 262.59

9. Домініканська Республіка – 254.02

10. Канада – 245.38

...

12. Німеччина – 234.08

13. Чехія – 208.34

14. Україна – 192.10 (+3 позиції)

15. Бельгія – 190.65

Наступними змаганнями для жіночої збірної України стане чемпіонат світу, який проходитиме в Таїланді. Україна потрапила до квартету H, в якому «синьо-жовті» зіграють зі збірними Сербії, Камеруну та Японії.

Перший матч групового етапу чемпіонату світу з волейболу збірна України проведе проти Сербії 23 серпня.

Нагадаємо, у півфіналі жіночої Золотої Євроліги-2025 зустрічалися збірні України та Швеції.