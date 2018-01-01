Жіноча збірна України залишилася другою у Кубку націй

4-го січня стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону

У німецькому Обергофі завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. Для нашої збірної гонка вийшла доволі невдалою, жодна з українок не потрапила у топ-20. Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй. Індивідуальний залік 1. Анастасія Кузьміна