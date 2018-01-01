Жіноча збірна України залишилася другою у Кубку націй
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4-го січня стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону
У німецькому Обергофі завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.
Для нашої збірної гонка вийшла доволі невдалою, жодна з українок не потрапила у топ-20.
Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй.
Індивідуальний залік
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 362
2. Жюстін Бреза (Франція) - 336
3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 335
4. Деніз Геррман (Німеччина) - 276
5. Доротея Вірер (Італія) - 264
...8. Віта Семеренко (Україна) - 237
10. Валя Семеренко (Україна) - 228
11. Юлія Джима (Україна) - 225
35. Анастасія Меркушина (Україна) - 85
39. Олена Підгрушна (Україна) - 72
48. Ірина Варвинець (Україна) - 49
Залік спринтерських гонок
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 200
2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 157
3. Жюстін Бреза (Франція) - 146
4. Доротея Вірер (Італія) - 131
5. Віта Семеренко (Україна) - 130
...16. Юлія Джима (Україна) - 83
17. Валя Семеренко (Україна) - 79
37. Анастасія Меркушина (Україна) - 33
44. Олена Підгрушна (Україна) - 29
58. Ірина Варвинець (Україна) - 10
Залік Кубка націй
1. Німеччина - 2780.0
2. Україна - 2566.0
3. Франція - 2551.0
4. Росія - 2291.0
5. Норвегія - 2289.0