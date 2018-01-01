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    Жіноча збірна України залишилася другою у Кубку націй

    4-го січня стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону
    У німецькому Обергофі завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. Для нашої збірної гонка вийшла доволі невдалою, жодна з українок не потрапила у топ-20. Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй. Індивідуальний залік 1. Анастасія Кузьміна
    • Сьогодні, 14:55
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    4-го січня стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону

    У німецькому Обергофі завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

    Для нашої збірної гонка вийшла доволі невдалою, жодна з українок не потрапила у топ-20.

    Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй.

    Індивідуальний залік

    1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 362
    2. Жюстін Бреза (Франція) - 336
    3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 335
    4. Деніз Геррман (Німеччина) - 276
    5. Доротея Вірер (Італія) - 264
    ...8. Віта Семеренко (Україна) - 237
    10. Валя Семеренко (Україна) - 228
    11. Юлія Джима (Україна) - 225
    35. Анастасія Меркушина (Україна) - 85
    39. Олена Підгрушна (Україна) - 72
    48. Ірина Варвинець (Україна) - 49

    Залік спринтерських гонок

    1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 200
    2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 157
    3. Жюстін Бреза (Франція) - 146
    4. Доротея Вірер (Італія) - 131
    5. Віта Семеренко (Україна) - 130
    ...16. Юлія Джима (Україна) - 83
    17. Валя Семеренко (Україна) - 79
    37. Анастасія Меркушина (Україна) - 33
    44. Олена Підгрушна (Україна) - 29
    58. Ірина Варвинець (Україна) - 10

    Залік Кубка націй

    1. Німеччина - 2780.0
    2. Україна - 2566.0
    3. Франція - 2551.0
    4. Росія - 2291.0
    5. Норвегія - 2289.0

    біатлон
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