Жіноча збірна з дзюдо з пригодами повернулася до України
Українці - вже вдома
МЗС
Українські спортсменки та їх тренери застрягли у Греції, але на допомогу прийшли дипломати
14 спортсменок та тренер Геннадій Білодід перебували в місті Салоніки. В українській делегації була й олімпійська надія - Дарина Білодід, яка постила у себе в Instagram красиві луки з морського узбережжя.
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Минулих вихідних країна закрила кордони, а також вси готелі та курорти через пандемію коронавірусу, а авіакомпанія Lufthansa відмінила їхній рейс.
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Щоб повернути спортсменок додому знадобилося втручання держави - скоординовані дії консулів України в Греції дозволили збірній відбути в Україну рейсом через Софію, а вже вранці у понеділок, 16 березня, всі були на Батьківщині.