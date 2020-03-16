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    Новини

    Жіноча збірна з дзюдо з пригодами повернулася до України

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    Українці - вже вдома - Жіноча збірна з дзюдо з пригодами повернулася до України
    Українці - вже вдома
    МЗС

    Українські спортсменки та їх тренери застрягли у Греції, але на допомогу прийшли дипломати

    14 спортсменок та тренер Геннадій Білодід перебували в місті Салоніки. В українській делегації була й олімпійська надія - Дарина Білодід, яка постила у себе в Instagram красиві луки з морського узбережжя.

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    Минулих вихідних країна закрила кордони, а також вси готелі та курорти через пандемію коронавірусу, а авіакомпанія Lufthansa відмінила їхній рейс. 

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    Щоб повернути спортсменок додому знадобилося втручання держави -  скоординовані дії консулів України в Греції дозволили збірній відбути в Україну рейсом через Софію, а вже вранці у понеділок, 16 березня, всі були на Батьківщині.

    Греція дзюдо Дарина Білодід Геннадій Білодід коронавірус
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