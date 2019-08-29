Як дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дар’ю Білодід зустріли у Києві (фото)



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18-річна дівчина нараз є найтитулованішою дзюдоїсткою країни

З Токіо до Києва повернулася найвідоміша українська дзюдоїста Дар’я Білодід. 18-річна спортсмена вдруге поспіль привозить до України золоту медаль чемпіонату світу з дзюдо. Більше того, наразі її досягнення є неперевершеним і в планетарному масштабі – Дар’я перша в історії світового дзюдо спортсменка, якій вдалося двічі стати чемпіонкою світу в такому юному віці.

Навіть після тривалого перельоту спортсменка виглядає напрочуд гарно

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в Японії юна киянка здобула золото у вазі до 48 кг, технічно здолавши п’ятьох суперниць. У фіналі Білодід знов зуміла взяти гору над японкою Фуною Тонакі.





Перші автографи щанувальникам на рідній землі

Вдома юну, але вже легендарну спортсменку, зустрічали урочисто. Попри доволі пізній час прильоту, чекали на Білодід в аеропорту і численні юні шанувальники дзюдо, які вишикувалися в чергу, аби взяти автограф у титулованої дзюдоїстки.

Перші особи країни на зустріч легенди світового масштабу не прибули