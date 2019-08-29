Як дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дар’ю Білодід зустріли у Києві (фото)
18-річна дівчина нараз є найтитулованішою дзюдоїсткою країни
З Токіо до Києва повернулася найвідоміша українська дзюдоїста Дар’я Білодід. 18-річна спортсмена вдруге поспіль привозить до України золоту медаль чемпіонату світу з дзюдо. Більше того, наразі її досягнення є неперевершеним і в планетарному масштабі – Дар’я перша в історії світового дзюдо спортсменка, якій вдалося двічі стати чемпіонкою світу в такому юному віці.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу в Японії юна киянка здобула золото у вазі до 48 кг, технічно здолавши п’ятьох суперниць. У фіналі Білодід знов зуміла взяти гору над японкою Фуною Тонакі.
Вдома юну, але вже легендарну спортсменку, зустрічали урочисто. Попри доволі пізній час прильоту, чекали на Білодід в аеропорту і численні юні шанувальники дзюдо, які вишикувалися в чергу, аби взяти автограф у титулованої дзюдоїстки.