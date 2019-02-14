Жиру відзначився ефектним голом п’яткою і приніс перемогу «Челсі» (відео)
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Відбулися останні матчі першого раунду плей-оф Ліги Європи
У другій серії матчів 1/16 фіналу Ліги Європи обійшлося без сенсацій. Зазначимо, що гості проявили себе набагато краще: загалом лише дві команди здобули перемоги вдома.
«Вікторія» та «Брюгге» у вольовому стилі перемогли загребське «Динамо» та «Зальцбург» відповідно.
«Челсі» не без проблем переграв «Мальме», «Валенсія» здобула впевнену перемогу над «Селтіком», а «Цюрих» нічого не зміг вдіяти з «Наполі». У свою чергу, «Вільярреал» у напруженому матчі відсвяткував перемогу над «Спортінгом».
Результати матчів другої сесії 1/16 фіналу Ліги Європи:
«Брюгге» – «Зальцбург» – 2:1
Голи: Денсвіл (65), Веслі (81) - Юнузович (18)
«Вікторія» – «Динамо» Загреб – 2:1
Голи: Перніца (55, 83) - Ольмо (41)
«Мальме» – «Челсі» – 1:2
Голи: Крістіансен (80) - Барклі (30), Жиру (58).
«Селтік» – «Валенсія» – 0:2
Голи: Черишев (42), Собріно (49)
«Спортінг» – «Вільярреал» – 0:1
Гол: Альфонсо (3)
«Цюрих» – «Наполі» – 1:3
Голи: Кололлі (83) - Інсіньє (12), Кальєхон (21), Зеліньскі (77).
«Шахтар» – «Айнтрахт» – 2:2
Голи: Марлос (10), Тайсон (67) – Хінтереггер (7), Костич (50).