  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жиру відзначився ефектним голом п’яткою і приніс перемогу «Челсі» (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Челсі&raquo; не без проблем переграв &laquo;Мальме&raquo; - Жиру відзначився ефектним голом п’яткою і приніс перемогу «Челсі» (відео)
    «Челсі» не без проблем переграв «Мальме»
    UEFA Europa League

    Відбулися останні матчі першого раунду плей-оф Ліги Європи

    У другій серії матчів 1/16 фіналу Ліги Європи обійшлося без сенсацій. Зазначимо, що гості проявили себе набагато краще: загалом лише дві команди здобули перемоги вдома.

    «Вікторія» та «Брюгге» у вольовому стилі перемогли загребське «Динамо» та «Зальцбург» відповідно.

    «Челсі» не без проблем переграв «Мальме», «Валенсія» здобула впевнену перемогу над «Селтіком», а «Цюрих» нічого не зміг вдіяти з «Наполі». У свою чергу, «Вільярреал» у напруженому матчі відсвяткував перемогу над «Спортінгом».

    Результати матчів другої сесії 1/16 фіналу Ліги Європи:

    «Брюгге» – «Зальцбург» – 2:1

    Голи: Денсвіл (65), Веслі (81) - Юнузович (18)

    «Вікторія» – «Динамо» Загреб – 2:1

    Голи: Перніца (55, 83) - Ольмо (41)

    «Мальме» – «Челсі» – 1:2

    Голи: Крістіансен (80) - Барклі (30), Жиру (58).

    «Селтік» – «Валенсія» – 0:2

    Голи: Черишев (42), Собріно (49)

    «Спортінг» – «Вільярреал» – 0:1

    Гол: Альфонсо (3)

    «Цюрих» – «Наполі» – 1:3

    Голи: Кололлі (83) - Інсіньє (12), Кальєхон (21), Зеліньскі (77).

    «Шахтар» – «Айнтрахт» – 2:2

    Голи: Марлос (10), Тайсон (67) – Хінтереггер (7), Костич (50).

     Читайте також:  Ліга Європи: БАТЕ шокує «Арсенал» (відео)
    ФК «Шахтар» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ