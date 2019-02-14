Жиру відзначився ефектним голом п’яткою і приніс перемогу «Челсі» (відео)



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«Челсі» не без проблем переграв «Мальме» UEFA Europa League

Відбулися останні матчі першого раунду плей-оф Ліги Європи

У другій серії матчів 1/16 фіналу Ліги Європи обійшлося без сенсацій. Зазначимо, що гості проявили себе набагато краще: загалом лише дві команди здобули перемоги вдома.

«Вікторія» та «Брюгге» у вольовому стилі перемогли загребське «Динамо» та «Зальцбург» відповідно.

«Челсі» не без проблем переграв «Мальме», «Валенсія» здобула впевнену перемогу над «Селтіком», а «Цюрих» нічого не зміг вдіяти з «Наполі». У свою чергу, «Вільярреал» у напруженому матчі відсвяткував перемогу над «Спортінгом».

Результати матчів другої сесії 1/16 фіналу Ліги Європи:

«Брюгге» – «Зальцбург» – 2:1

Голи: Денсвіл (65), Веслі (81) - Юнузович (18)

«Вікторія» – «Динамо» Загреб – 2:1

Голи: Перніца (55, 83) - Ольмо (41)

«Мальме» – «Челсі» – 1:2

Голи: Крістіансен (80) - Барклі (30), Жиру (58).

«Селтік» – «Валенсія» – 0:2

Голи: Черишев (42), Собріно (49)

«Спортінг» – «Вільярреал» – 0:1

Гол: Альфонсо (3)

«Цюрих» – «Наполі» – 1:3

Голи: Кололлі (83) - Інсіньє (12), Кальєхон (21), Зеліньскі (77).

«Шахтар» – «Айнтрахт» – 2:2

Голи: Марлос (10), Тайсон (67) – Хінтереггер (7), Костич (50).