«Житлобуд-1» дізнається ім'я свого суперника в наступному раунді жіночої Ліги чемпіонів 17 серпня



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Житлобуд-1. Фото: ФФУ

Відомі можливі суперники нашої команди в 1/16 фіналу

Жеребкування 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів відбудеться в п'ятницю, 17 серпня у швейцарському Ньйоні.

Початок церемонії — о 15.00 за київським часом, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Харківський «Житлобуд-1», який виграв свою групу на власному полі, та ще 11 команд, що пройшли сито відбірного раунду, приєдналися до двадцятки найкращих клубів Європи, які отримали пряму перепустку до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

16 команд із найвищим рейтингом отримали статус сіяних. Вони матч-відповідь проведуть удома. Згідно з правилами проведення жеребкування представники однієї асоціації та команди з однієї відбірної групи будуть розведені.

Також за рішенням Виконавчого комітету УЄФА будуть розведені по різних парах клуби з України та Росії.

«Житлобуд-1» посідає в рейтингу 29-е місце серед 32-х команд — між італійським «Ювентусом» та ісландським «Тор/КА».

Можливі суперники нашої команди в 1/16 фіналу:

1. «Ліон» (Франція)

2. «Вольфсбург» (Німеччина)

3. «Парі Сен-Жермен» (Франція)

4. «Барселона» (Іспанія)

5. «Русенгорд» (Швеція)

6. «Манчестер Сіті» (Англія)

7. «Баварія» (Німеччина)

8. «Фортуна» (Данія)

9. «Челсі» (Англія)

10. «Брондбю» (Данія)

11. «Славія» (Чехія)

12. «Цюрих» (Швейцарія)

13. «Лінчепінг» (Швеція)

14. «Глазго Сіті» (Шотландія)

15. «Спарта» (Чехія)

Поєдинки 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів відбудуться 12/13 та 26/27 вересня.

Фінальний матч турніру пройде 18 травня 2019 року в Будапешті на стадіоні «Ференцварош»