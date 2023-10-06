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Житомирське «Полісся» у меншості виграло в «Динамо»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Житомирське «Полісся» у меншості виграло в «Динамо»
Перемога дозволила «Поліссю» очолити УПЛ, маючи в активі 19 очок після 10 поєдинків
фото: ФК «Полісся»

«Полісся» перемогло київське «Динамо» із рахунком 3:2

Житомирський футбольний клуб «Полісся» переміг київське «Динамо» із рахунком 3:2. Матч відбувся шостого жовтня в рамках 10 туру Української Прем’єр-ліги на центральному стадіоні Житомира.

Перед початком матчу обидві команди знаходилися поряд у турнірній таблиці, але житомиряни після дев’яти турів випереджали киян на одне очко.

На четвертій хвилині гол у ворота «Полісся» забив гравець «Динамо» Віталій Буяльський. В результаті 0:1 на користь киян.

На 15 хвилині матчу гравець «Полісся» Борис Крушинський пробив з-за меж штрафного майданчика приблизно з 20 метрів та влучив у ворота киян. В результаті житомиряни зрівняли рахунок – 1:1.

Впродовж першого тайму було ще кілька моментів біля воріт киян, але вони виявилися нерезультативними.

На 50 хвилині Віталій Буяльський із пенальті забивав другий м’яч у ворота житомирян. Рахунок став 1:2 на користь «Динамо». Євгеній Морозко на 57 хвилині отримав «червону карту», і «Полісся» залишилося в меншості..

64 хвилина матчу, житомиряни знову зрівнюють рахунок – 2:2. Після подачі з кутового м'яч опинився у Пилипа Будківського, який пробив по воротах «Динамо». На 70 хвилині матчу Артем Козак вивів «Полісся» вперед – 3:2.

Перемога дозволила «Поліссю» очолити УПЛ, маючи в активі 19 очок після 10 поєдинків.

До слова, це перший матч у чемпіонаті УПЛ між ФК «Полісся» і «Динамо» з часу утворення «Полісся» у 1959 році.

Нагадаємо, в травні 2023 року «Полісся» достроково отримало путівку в УПЛ за сезоном 2022/23 і можливість уперше в історії грати в «елітному дивізіоні» українського футболу.

До слова, уболівальники футбольного клубу «Полісся» з Житомира  випустили звернення, в якому йдеться про те, що їхня команда не повинна робити акцент на підписанні африканських футболістів, хоча й запевнили, що справа зовсім не у расизмі.

Теги: ФК «Полісся» ФК «Динамо» УПЛ навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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