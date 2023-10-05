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ФІФА анонсувала перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ФІФА анонсувала перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок
Чемпіонат світу з футзалу серед жіночих збірних відбудеться у 2025 році
фото: Асоціація футзалу України

Точні деталі щодо дат турніру та країни-господарки будуть оголошені в найближчі місяці

Перший в історії чемпіонат світу з футзалу серед жіночих збірних відбудеться у 2025 році. Про це повідомляє Міжнародна федерація футболу.

У фінальній частині мундіалю візьмуть участь 16 команд. Чотири збірні представлятимуть Європу, три – Азію, дві - Африку, дві – Північну Америку, три – Південну Америку, одна – Океанію. Ще один слот віддається країні-господарці змагань.

Очікується, що точні деталі щодо дат турніру та країни-господарки будуть оголошені в найближчі місяці.

«Шлях до цього моменту був прокладений невпинними зусиллями футзалісток, тренерів та ентузіастів, які прагнули отримати визнання цього виду спорту», – йдеться у повідомленні Міжнародної федерації футболу, під егідою якої й буде проходити турнір.

Нагадаємо, міжнародний керівний орган футболу ФІФА знову дозволив участь у міжнародних змаганнях для представницьких молодіжних збірних Росії на рівні дівчат і хлопців до 17 років.

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Теги: футзал ФІФА навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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