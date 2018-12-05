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    Жоден з українців не потрапив в заявку основної сітки Australian Open

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    Жоден з українців не потрапив в заявку основної сітки Australian Open

    Опублікований список учасників австралійського мейджора, які стартують в основі

    104 тенісисти забезпечили собі місця в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії-2019.

    Згідно з даними у світовій класифікації на 3 грудня, 101 гравець безпосередньо пройшов в основу турніру в Мельбурні. Троє тенісистів скористалися захищеним рейтингом: Енді Маррей (#2), Янко Тіпсаревич (#88) і Стів Дарсіс (#90).

    У альтернативний список з українців входить Сергій Стаховський (АТР 134). Змагання у кваліфікації стартують 8 січня, а боротьба в основній сітці розпочнеться 14 січня.

    Нагадаємо, що Олександр Долгополов через травму не виступав в турі з травня і зараз займає 300-й рядок у рейтингу, а Ілля Марченко, який після операції виступив цьогоріч на 12 турнірах і в Кубку Девіса, за підсумками сезону опинився за межами топ-600.

    Востаннє в основі Відкритого чемпіонату Австралії не зіграв жоден з українських тенісистів ще у 2008 році. Того сезону Стаховський зазнав поразки на старті кваліфікації, а Долгополов - у фіналі відбіркового етапу.

    Нагадаємо, що в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії, в Мельбурні зіграють чотири українські тенісистки.

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко
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