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    Журналісти назвали найкращий бій року в MMA (відео)

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    Журналісти назвали найкращий бій року в MMA (відео)

    Поєдинок між Вейлі Чжан і Йоанною Єнджейчік найбільше вразив фахівців

    Редакція The Athletic визначилася з головним поєдинком в змішаних єдиноборствах в 2020 році. Про це повідомляється на сайті видання.

    На думку журналістів, головним протистоянням року, що минає в MMA став поєдинок між китаянкою Вейлі Чжан і представницею Польщі Йоанною Єнджейчік. Сутичка відбулася в рамках турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в березні і завершилася перемогою китайської спортсменки.

    Бій тривав усі п'ять раундів. Чемпіонка Чжан втримала титул, перемігши рішенням суддів.

    В активі Чжан 21 перемога та одна поразка. Поєдинок проти Йенджейчік на даний момент останній в її кар'єрі.

    Теги: UFC
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