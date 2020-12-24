Журналісти назвали найкращий бій року в MMA (відео)

Поєдинок між Вейлі Чжан і Йоанною Єнджейчік найбільше вразив фахівців

Редакція The Athletic визначилася з головним поєдинком в змішаних єдиноборствах в 2020 році. Про це повідомляється на сайті видання.

На думку журналістів, головним протистоянням року, що минає в MMA став поєдинок між китаянкою Вейлі Чжан і представницею Польщі Йоанною Єнджейчік. Сутичка відбулася в рамках турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в березні і завершилася перемогою китайської спортсменки.

Бій тривав усі п'ять раундів. Чемпіонка Чжан втримала титул, перемігши рішенням суддів.

В активі Чжан 21 перемога та одна поразка. Поєдинок проти Йенджейчік на даний момент останній в її кар'єрі.