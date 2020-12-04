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    Став відомим прибуток від поєдинку Тайсона з Джонсом

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    Підстаркуваті Майк Тайсон і Рой Джонс зібрали фантастичні преміальні - Став відомим прибуток від поєдинку Тайсона з Джонсом
    Підстаркуваті Майк Тайсон і Рой Джонс зібрали фантастичні преміальні
    Світлина із соцмереж

    Таких гонорарів не було навіть у чинних спортсменів

    Поєдинок між американськими боксерами-ветеранами Майком Тайсоном і Роєм Джонсом зібрав понад один мільйон платних трансляцій. Інформація стала відома MMAFighting.

    За повідомленням видання, бій приніс організаторам понад 50 мільйонів доларів прибутку. Це майже вдвічі більше показника поєдинку російського бійця змішаного стилю (MMA) Хабіба Нурмаґомедова і американця Джастіна Ґетжі, який зібрав 675 тисяч платних трансляцій.

    Виставковий бій Тайсона і Джонса пройшов 29 листопада і завершився внічию. Обидва боксери залишилися незадоволені результатом протистояння. Також спортсмени висловили бажання провести повторний поєдинок.

    Нурмаґомедов зустрічався в октагоні з Ґетжі на турнірі UFC 24 жовтня. Дагестанець втретє захистив титул чемпіона організації в легкій вазі і здобув 29-ту перемоги в кар'єрі. Після поєдинку він заявив про завершення кар’єри. Повідомлялося, що перемога принесла Хабібу три мільйони доларів.

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    Теги: бокс Майк Тайсон Хабіб Нурмаґомедов UFC Рой Джонс Джастін Ґетжі
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