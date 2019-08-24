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    Ярмоленко з перемоги дебютував у новому сезоні англійської Прем’єр-ліги (відео)

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    Андрій Ярмоленко допоміг&nbsp;&laquo;Вест Гему&raquo; здобути першу перемогу в сезоні - Ярмоленко з перемоги дебютував у новому сезоні англійської Прем’єр-ліги (відео)
    Андрій Ярмоленко допоміг «Вест Гему» здобути першу перемогу в сезоні
    «Вест Гем Юнайтед»

    Андрій вийшов у стартовому складі «молотобійців»

    Український вінґер Андрій Ярмоленко зіграв свій перший матч у складі «Вест Гем Юнайтед» в англійській Прем’єр-лізі-2019/2020.

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    У третьому турі «молотобійці» перемогли на виїзді 3:1 «Вотфорд». Андрій відіграв 56 хвилин і був замінений на Майкла Антоніо.

    «Вест Гем» відкрив рахунок уже на третій хвилині – з пенальті відзначився Марк Нобл.

    Андре Ґрей відіграв цей м’яч на 17-й хвилині.

    Переможний гол французький центрфорвард «Вест Гема» Себастьєн Алле забив невдовзі після того, як тренер Мануель Пеллеґріні замінив Ярмоленка – на 65-й хвилині.

    На 73-й хвилині Алле відзначився вдруге і зняв усі питання про переможця двобою.

    «Молотобійці» виграли перший матч у сезоні. В попередніх двох у них були нічия і поразка. «Вотфорд» програв усі три поєдинки і наразі замикає таблицю.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед» Мануель Пеллеґріні Себастьєн Алле ФК «Вотфорд» Андре Ґрей Марк Нобл
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