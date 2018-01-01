Зінченко може виграти перший трофей з «Манчестер Сіті»

21-річний українець в поточному сезоні взяв участь в 9 поєдинках у всіх турнірах

15 лютого українець Олександр Зінченко може виграти разом зі своїм клубом «Манчестер Сіті» перший трофей в сезоні. «Ман Сіті» зіграє проти «Арсеналу» в фіналі Кубка англійської Ліги і має хороші шанси на перемогу в турнірі. Зінченко брав безпосередню участь в успішному просуванні команди по ходу турніру.



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Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті

21-річний українець в поточному сезоні взяв участь в 9 поєдинках у всіх турнірах

15 лютого українець Олександр Зінченко може виграти разом зі своїм клубом «Манчестер Сіті» перший трофей в сезоні.

«Ман Сіті» зіграє проти «Арсеналу» в фіналі Кубка англійської Ліги і має хороші шанси на перемогу в турнірі.

Зінченко брав безпосередню участь в успішному просуванні команди по ходу турніру. Українець виходив в основному складі «містян» у всіх 4 поєдинках Кубка Ліги, в тому числі і в півфінальному протистоянні з «Брістоль Сіті» (3:2, 2:1).

У минулому сезоні українець не грав за манчестерську команду. Його віддали в оренду ПСВ, де він не закріпився в якості футболіста основи. При цьому і сам «Ман Сіті» не зміг здобути перемогу в жодному з турнірів, в яких брав участь.

У нинішньому сезоні у Зінченка є шанс здобути перемогу ще в двох турнірах. У чемпіонаті Англії перевага «містян» над найближчим переслідувачем у особі «МЮ» перед початком 28 туру становила 16 очок. Також команда вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів, де в першому матчі 1/8 фіналу на виїзді крупно обіграла «Базель» (4:0).

Невідомо, чи довірить менеджер «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола місце в основному складі номінальному хавбеку в фінальному поєдинку Кубка Ліги. Тренерський штаб манчестерської команди використовує гравця зліва в обороні через травму Бенжамена Менді. Однак крім нього, цю позицію можуть також зайняти Фабіан Делфі і Даніло.

21-річний українець в поточному сезоні взяв участь в 9 поєдинках у всіх турнірах.

Матч «Манчестер Сіті» - «Арсенал» відбудеться у неділю, 25 лютого, на Уемблі (початок - о 18:30 за київським часом).

Джерело: sportarena.com