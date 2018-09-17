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    Зінченко може вийти у стартовому складі «Манчестер Сіті» на матч проти «Ліона»

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    Фото взяте з ресурсу footboom.com - Зінченко може вийти у стартовому складі «Манчестер Сіті» на матч проти «Ліона»
    Фото взяте з ресурсу footboom.com

    Українець нарешті має непогані шанси зіграти

    Українець Олександр Зінченко може вийти у стартовому складі у матчі групового раунду Ліги чемпіонів, в якому «Манчестер Сіті» зіграє з «Ліоном».

    Про це повідомляє британське видання City Watch.

    Справа в тому, що Бенжамен Менді зараз відновлюється від травми коліна.

    Пошкодження не дуже серйозне, але ризикувати здоров'ям важливого гравця Пеп Гвардіола, напевно, не стане.

    Схожа ситуація і з Фабіаном Делфом, який пропустить гру з «Ліоном» через пошкодження.

    Гвардіола може або поставити Зінченко на лівий фланг оборони, де він грав минулого сезону, або ж цій позиції зіграє Емерік Ляпорт, який виступає зазвичай у центрі захисту. 

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