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    Зінченко може змінити «Манчестер Сіті» на «Шахтар»

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    Олександр Зінченко - Зінченко може змінити «Манчестер Сіті» на «Шахтар»
    Олександр Зінченко
    Sky Sports

    Захисник збірної України не виключає ймовірності повернення на батьківщину

    Захисник національної збірної України з футболу Олександр Зінченко не виключає ймовірності повернення на батьківщину. Футболіст може змінити «Манчестер Сіті» на «Шахтар».

     «Коли я був малим та грав у академії, завжди мріяв виступити на «Донбас Арені». Ти ніколи не знаєш, що може статися в житті. «Шахтар» рідний для мене, виховав мене. Не виключаю ймовірності повернення туди», - передає слова Зінченка Tribuna.com.

    Зінченко з Радомишля на Житомирщині з 16-ти років виступав за молодіжну команду «Шахтаря». Згодом продовжив кар'єру в російській «Уфі». У липні 2016 року уклав п'ятирічну угоду з «Манчестер Сіті».

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    Українець уже став дворазовим чемпіоном та володарем Кубка Англії.

    У складі національної збірної України побив рекорд теперішнього тренера команди Андрія Шевченка - став наймолодшим бомбардиром в історії команди. Відзначився у віці 19 років та 165 днів. 

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар» Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
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