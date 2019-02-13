Зінченко потрапив до збірної кращих гравців тижня у Європі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зінченко отримав оцінку 8,73 «Манчестер Сіті»

І увійшов до збірної туру в Англії

Статистичний портал Whoscored оголосив символічну збірну найкращих гравців у європейських чемпіонатах за підсумками минулого туру.

Приємно, що своєю грою Олександр Зінченко заслужив увійти до списку найефективніших футболістів тижня. Нагадаємо, що українець відзначився двома результативна передачами, що дозволило «Манчестер Сіті» розгромити «Челсі» (6:0).

Зінченко отримав оцінку 8,73 - це найкращий показник серед оборонців топ-5 ліг. Окрім того, до символічної збірної потрапили його партнери Агуеро (10,0) та Стерлінг (10,0).

Нагадаємо, що українець раніше увійшов до когорти найкращих гравців 26-го туру чемпіонату Англії.