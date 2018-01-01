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    Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на плей-офф Ліги чемпіонів

    Зазначимо, що українець не був заявлений на груповий етап Ліги чемпіонів
    «Манчестер Сіті» заявив 21 гравця за списком «А» на матчі плей-офф Ліги чемпіонів, серед яких опинився український захисник Олександр Зінченко. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу. Воротарі: Браво, Едерсон Захисники: Даніло, Компані, Менді, Отаменді, Стоунз, Вокер, Лапорт, Зінченко Півзахисники: Делф, де
    • Сьогодні, 15:49
    • Розсилка
    Олександр Зінченко
    Олександр Зінченко

    Зазначимо, що українець не був заявлений на груповий етап Ліги чемпіонів

    «Манчестер Сіті» заявив 21 гравця за списком «А» на матчі плей-офф Ліги чемпіонів, серед яких опинився український захисник Олександр Зінченко.

    Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

    Воротарі: Браво, Едерсон

    Захисники: Даніло, Компані, Менді, Отаменді, Стоунз, Вокер, Лапорт, Зінченко

    Півзахисники: Делф, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган, Сане, Стерлінг, Б. Сілва, Д. Сільва, Туре

    Нападники: Агуеро, Жезус

    Зазначимо, що Зінченко не був заявлений на груповий етап Ліги чемпіонів.

    Нагадаємо, у 25-му турі АПЛ «Манчестер Сіті» розгромив «Вест Бромвіч», а Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.

    Джерело: ua.tribuna.com

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