Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на плей-офф Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 15:49
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Олександр Зінченко
Зазначимо, що українець не був заявлений на груповий етап Ліги чемпіонів
«Манчестер Сіті» заявив 21 гравця за списком «А» на матчі плей-офф Ліги чемпіонів, серед яких опинився український захисник Олександр Зінченко.
Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
Воротарі: Браво, Едерсон
Захисники: Даніло, Компані, Менді, Отаменді, Стоунз, Вокер, Лапорт, Зінченко
Півзахисники: Делф, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган, Сане, Стерлінг, Б. Сілва, Д. Сільва, Туре
Нападники: Агуеро, Жезус
Зазначимо, що Зінченко не був заявлений на груповий етап Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, у 25-му турі АПЛ «Манчестер Сіті» розгромив «Вест Бромвіч», а Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.
Джерело: ua.tribuna.com