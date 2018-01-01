Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на плей-офф Ліги чемпіонів

Зазначимо, що українець не був заявлений на груповий етап Ліги чемпіонів

«Манчестер Сіті» заявив 21 гравця за списком «А» на матчі плей-офф Ліги чемпіонів, серед яких опинився український захисник Олександр Зінченко. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу. Воротарі: Браво, Едерсон Захисники: Даніло, Компані, Менді, Отаменді, Стоунз, Вокер, Лапорт, Зінченко Півзахисники: Делф, де