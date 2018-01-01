Зінченко розповів про адаптацію у «Манчестер Сіті» (відео)
- Сьогодні, 22:07
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Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
Українець відповів на 39 цікавих запитань
Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав невелике інтерв'ю, яке опублікував YouTube-канал «oSporte TV».
Зінченко встиг розповісти про адаптацію в «Манчестер Сіті», традиційний жарт у команді та найстильнішого гравця «містян».
Варто додати, що на запитання журналіста Олександр відповідав ще у грудні 2017 року.