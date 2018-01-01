Зінченко розповів про адаптацію у «Манчестер Сіті» (відео)

Українець відповів на 39 цікавих запитань

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав невелике інтерв'ю, яке опублікував YouTube-канал «oSporte TV». Зінченко встиг розповісти про адаптацію в «Манчестер Сіті», традиційний жарт у команді та найстильнішого гравця «містян». Варто додати, що на запитання журналіста Олександр