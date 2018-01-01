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    Зінченко розповів про адаптацію у «Манчестер Сіті» (відео)

    Українець відповів на 39 цікавих запитань
    Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав невелике інтерв'ю, яке опублікував YouTube-канал «oSporte TV». Зінченко встиг розповісти про адаптацію в «Манчестер Сіті», традиційний жарт у команді та найстильнішого гравця «містян». Варто додати, що на запитання журналіста Олександр
    • Сьогодні, 22:07
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    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті

    Українець відповів на 39 цікавих запитань

    Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав невелике інтерв'ю, яке опублікував YouTube-канал «oSporte TV».

    Зінченко встиг розповісти про адаптацію в «Манчестер Сіті», традиційний жарт у команді та найстильнішого гравця «містян».

    Варто додати, що на запитання журналіста Олександр відповідав ще у грудні 2017 року.

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