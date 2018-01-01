Зінченко: Щасливий, що вперше потрапив у стартовий склад в АПЛ

Українець більше всіх в команді за гру торкнувся м'яча і віддав 114 передач

Український хавбек англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги над «Ньюкаслом» (3:1) в матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги. «Я такий щасливий, що вперше потрапив в стартовий склад у Прем'єр-лізі. Це були важливі три очки після поразки від «Ліверпуля». Нам



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Олександр Зінченко (праворуч). Фото: zimbio.com

Українець більше всіх в команді за гру торкнувся м'яча і віддав 114 передач

Український хавбек англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги над «Ньюкаслом» (3:1) в матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

«Я такий щасливий, що вперше потрапив в стартовий склад у Прем'єр-лізі. Це були важливі три очки після поразки від «Ліверпуля». Нам потрібно продовжувати. Дуже радий за Серхіо, він жива легенда. Коли рахунок був 2:1, було трохи небезпечно, але ми забили ще один гол», - сказав Зінченко.

В свою чергу Жузепе Гвардіола похвалив Олександра Зінченка за гру в матчі проти «Ньюкасла».

«У першому таймі він зіграв чудово. Зінченко - талановитий гравець. Ми наполягали, щоб він більш агресивно діяв в дуелях. Його люблять в команді, тому що він дуже милий і завжди випромінює позитив в складних ситуаціях. Тепер у нього є шанс, тому що Менді і Делфі вибули надовго», - зазначив іспанець.

Нагадаємо, в рамках 24-го туру «Манчестер Сіті» з рахунком 3:1 вдома переграв «Ньюкасл». Олександр Зінченко вперше в Прем'єр-лізі вийшов в стартовому складі і провів на полі весь поєдинок і також більше всіх в команді за гру торкнувся м'яча і віддав 114 передач.