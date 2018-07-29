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    Зінченко відіграв за «Манчестер Сіті» у матчі проти «Баварії»

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    Олександр Зінченко. Фото з відкритих джерел - Зінченко відіграв за «Манчестер Сіті» у матчі проти «Баварії»
    Олександр Зінченко. Фото з відкритих джерел

    «Манчестер Сіті» із Зінченком у складі переміг «Баварію»

    У суботу, 28 липня, в Маямі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів мюнхенська «Баварія» програла «Манчестер Сіті» з рахунком 2:3.

    Український півзахисник Олександр Зінченко провів на полі 90 хвилин.

    Гвардіола знову використав українця на лівому фланзі захисту, де він грав в минулому сезоні. 

    Цей матч був останнім на турнірі для цих команд.

    В межах Міжнародного кубка чемпіонів Олександр Зінченко виходив в трьох поєдинках в основі, двічі відігравши на полі всі 90 хвилин. 

    Відзначимо, що в матчі проти «Ліверпуля» Зінченко відбігав на позиції в півзахисті.

    «Баварія» - «Манчестер Сіті» 2:3

    Голи: Шабані, 15. Роббен, 24 - Бернарду, 45, 70. Нмеча, 52.

    Баварія: Ульрайх - Річардс, Алаба, Рафінья (Гнабрі, 46), Вілл (Йоханссон, 75) - Рібері (Цилла, 85), Майер, Коман, Роббен, Шабані - Вагнер (Зіркзеє, 75).

    Манчестер Сіті: Браво - Ляпорт (Гомес, 67), Ерік Гарсія, Хамфріс, Фоден (Гарре, 85) - Зінченко, Марез (Бернарду Сілва, 28), Луїс, Діас (Гаррісон, 67), Нмеча, Болтон (Бернабе, 66 ).

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    Джерело: Footboom

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