Зінченко відіграв за «Манчестер Сіті» у матчі проти «Баварії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко. Фото з відкритих джерел

«Манчестер Сіті» із Зінченком у складі переміг «Баварію»

У суботу, 28 липня, в Маямі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів мюнхенська «Баварія» програла «Манчестер Сіті» з рахунком 2:3.

Український півзахисник Олександр Зінченко провів на полі 90 хвилин.

Гвардіола знову використав українця на лівому фланзі захисту, де він грав в минулому сезоні.

Цей матч був останнім на турнірі для цих команд.

В межах Міжнародного кубка чемпіонів Олександр Зінченко виходив в трьох поєдинках в основі, двічі відігравши на полі всі 90 хвилин.

Відзначимо, що в матчі проти «Ліверпуля» Зінченко відбігав на позиції в півзахисті.

«Баварія» - «Манчестер Сіті» 2:3

Голи: Шабані, 15. Роббен, 24 - Бернарду, 45, 70. Нмеча, 52.

Баварія: Ульрайх - Річардс, Алаба, Рафінья (Гнабрі, 46), Вілл (Йоханссон, 75) - Рібері (Цилла, 85), Майер, Коман, Роббен, Шабані - Вагнер (Зіркзеє, 75).

Манчестер Сіті: Браво - Ляпорт (Гомес, 67), Ерік Гарсія, Хамфріс, Фоден (Гарре, 85) - Зінченко, Марез (Бернарду Сілва, 28), Луїс, Діас (Гаррісон, 67), Нмеча, Болтон (Бернабе, 66 ).

Читайте також: «Вулвергемптон» вирішив відмовитися від підписання українського півзахисника Зінченка.

Джерело: Footboom