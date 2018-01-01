Зінченко вийде у стартовому складі в матчі проти «Лестера»

Початок матчу о 19:30 за київським часом

Жузепе Гвардіола знайшов футболістові збірної України Олександру Зінченку місце в стартовому складі «Манчестер Сіті». Український півзахисник Олександр Зінченко, якого наставник «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола використовує на позиції лівого бека, вийде в стартовому складі своєї команди на домашній матч АПЛ проти