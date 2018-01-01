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    Зінченко вийде у стартовому складі в матчі проти «Лестера»

    Початок матчу о 19:30 за київським часом
    Жузепе Гвардіола знайшов футболістові збірної України Олександру Зінченку місце в стартовому складі «Манчестер Сіті». Український півзахисник Олександр Зінченко, якого наставник «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола використовує на позиції лівого бека, вийде в стартовому складі своєї команди на домашній матч АПЛ проти
    • Сьогодні, 18:56
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    Олександр Зінченко з напарником. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко з напарником. Фото: Getty Images

    Початок матчу о 19:30 за київським часом

    Жузепе Гвардіола знайшов футболістові збірної України Олександру Зінченку місце в стартовому складі «Манчестер Сіті».

    Український півзахисник Олександр Зінченко, якого наставник «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола використовує на позиції лівого бека, вийде в стартовому складі своєї команди на домашній матч АПЛ проти «Лестера».

    Початок матчу о 19:30 за київським часом.

    Склад «Манчестер Сіті»:

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
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