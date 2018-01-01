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    Зінченко залишився у запасі на матч «Манчестер Сіті» проти «Арсеналу»

    На позиції лівого захисника зіграє Даніло
    Український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишився в запасі на фінальний матч Кубка ліги проти «Арсеналу». На позиції лівого захисника, яку українець закривав в декількох іграх сезону, зіграє Даніло. Зінченко брав безпосередню участь в успішному просуванні команди по ходу турніру. Українець виходив в
    • Сьогодні, 18:08
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    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
    Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті

    На позиції лівого захисника зіграє Даніло

    Український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишився в запасі на фінальний матч Кубка ліги проти «Арсеналу».

    На позиції лівого захисника, яку українець закривав в декількох іграх сезону, зіграє Даніло.

    Зінченко брав безпосередню участь в успішному просуванні команди по ходу турніру. Українець виходив в основному складі «містян» у всіх 4 поєдинках Кубка Ліги, в тому числі і в півфінальному протистоянні з «Брістоль Сіті» (3:2, 2:1).

    Склади команд:

    «Манчестер Сіті»: Браво, Вокер, Компані, Отаменді, Даніло, Фернандінью, Д. Сілва, Гюндоган, де Брюйне, Сане, Агуеро

    Запасні: Едерсон, Стоунз, Ляпорт, Б. Сілва, Зінченко, Фоден, Жезус

    «Арсенал»: Оспіна, Бельєрін, Мустафі, Кошельни, Чемберс, Монреаль, Джака, Вілшер, Ремзі, Озіл, Обамеянг

    Запасні: Чех, Колашинац, Мертезакер, Елнені, Мейтленд-Найлс, Івобі, Велбек

    Матч «Ман Сіті» – «Арсенал» стартує о 18:30 за Києвом.

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