Зінченко залишився у запасі на матч «Манчестер Сіті» проти «Арсеналу»
- Сьогодні, 18:08
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Розсилка
На позиції лівого захисника зіграє Даніло
Український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишився в запасі на фінальний матч Кубка ліги проти «Арсеналу».
На позиції лівого захисника, яку українець закривав в декількох іграх сезону, зіграє Даніло.
Зінченко брав безпосередню участь в успішному просуванні команди по ходу турніру. Українець виходив в основному складі «містян» у всіх 4 поєдинках Кубка Ліги, в тому числі і в півфінальному протистоянні з «Брістоль Сіті» (3:2, 2:1).
Склади команд:
«Манчестер Сіті»: Браво, Вокер, Компані, Отаменді, Даніло, Фернандінью, Д. Сілва, Гюндоган, де Брюйне, Сане, Агуеро
Запасні: Едерсон, Стоунз, Ляпорт, Б. Сілва, Зінченко, Фоден, Жезус
«Арсенал»: Оспіна, Бельєрін, Мустафі, Кошельни, Чемберс, Монреаль, Джака, Вілшер, Ремзі, Озіл, Обамеянг
Запасні: Чех, Колашинац, Мертезакер, Елнені, Мейтленд-Найлс, Івобі, Велбек
Матч «Ман Сіті» – «Арсенал» стартує о 18:30 за Києвом.