Зінченко залишився у запасі на матч «Манчестер Сіті» проти «Арсеналу»

На позиції лівого захисника зіграє Даніло

Український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишився в запасі на фінальний матч Кубка ліги проти «Арсеналу». На позиції лівого захисника, яку українець закривав в декількох іграх сезону, зіграє Даніло. Зінченко брав безпосередню участь в успішному просуванні команди по ходу турніру. Українець виходив в