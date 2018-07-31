Зінченком зацікавився іспанський клуб, а Лучкевич починає пошуки нового клубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Лучкевич (зліва)

Щоправда, переїзд Олександра в Іспанію є малоймовірним

Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів «Жирони».

Про це повідомляє Marca.

Клуби обговорюють, кого з гравців можна було б віддати в оренду один одному.

Іспанський клуб розглядає можливість отримати Зінченка, але ймовірність цього не дуже висока, оскільки українець вже провів матчі за «містян» і переконав Гвардіолу залишити його в Англії.

Пріоритетом для «Жирони» є підписання хавбека Браїма Діаса, але сам гравець віддає перевагу грати під керівництвом Гвардіоли.

Якщо він і піде в оренду, то тільки у клуб, який виступає у єврокубках, передає tribuna.com.

Водночас, Валерій Лучкевич шукає інші варіанти продовження кар'єри, стверджує zbirna.com.

Захисник молодіжної збірної України та бельгійського «Стандарда» Валерій Лучкевич минулими вихідними у поєдинку з «Гентом» не потрапив навіть на лаву запасних.

За даними джерела, новий наставник льєжців Мішель Прюдомм не розраховує на українського легіонера.