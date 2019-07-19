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    Зірка НБА став співвласником «Динамо»

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    Джеймс Харден - Зірка НБА став співвласником «Динамо»
    Джеймс Харден
    Sports Illustrated

    Захисник «Х’юстон Рокетс» Джеймс Харден інвестує кошти в «Динамо Х'юстон»

    Зірковий захисник команди НБА «Х’юстон Рокетс» Джеймс Харден став співвласником місцевого футбольного клубу «Динамо Х'юстон».

    Найближчим часом Харден ввійде в правління та пообіцяв «зовсім скоро» чемпіонський титул для міста.

    Про це сам Харден повідомив у мережі Твіттер.

    «Х’юстон Рокетс» Хардена останнього сезону дійшли до чвертьфіналу плей-оф НБА, де поступилися чинному на той час чемпіону та майбутньому фіналісту «Голден Стейт».

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