Зірка НБА став співвласником «Динамо»

Захисник «Х’юстон Рокетс» Джеймс Харден інвестує кошти в «Динамо Х'юстон»

Зірковий захисник команди НБА «Х’юстон Рокетс» Джеймс Харден став співвласником місцевого футбольного клубу «Динамо Х'юстон».

Найближчим часом Харден ввійде в правління та пообіцяв «зовсім скоро» чемпіонський титул для міста.

Про це сам Харден повідомив у мережі Твіттер.

James Harden announces he’s joining ownership in the Houston Dynamo’s and says he’s going to bring a championship to Houston “very very soon”



@HoustonDynamo pic.twitter.com/GqVNztsTaE