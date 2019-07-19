Зірка НБА став співвласником «Динамо»
Джеймс Харден
Sports Illustrated
Захисник «Х’юстон Рокетс» Джеймс Харден інвестує кошти в «Динамо Х'юстон»
Зірковий захисник команди НБА «Х’юстон Рокетс» Джеймс Харден став співвласником місцевого футбольного клубу «Динамо Х'юстон».
Найближчим часом Харден ввійде в правління та пообіцяв «зовсім скоро» чемпіонський титул для міста.
Про це сам Харден повідомив у мережі Твіттер.
James Harden announces he’s joining ownership in the Houston Dynamo’s and says he’s going to bring a championship to Houston “very very soon”— NBA RETWEET (@RTNBA) 18 липня 2019 р.
@HoustonDynamo pic.twitter.com/GqVNztsTaE
«Х’юстон Рокетс» Хардена останнього сезону дійшли до чвертьфіналу плей-оф НБА, де поступилися чинному на той час чемпіону та майбутньому фіналісту «Голден Стейт».
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