Зірка «Тоттенхема» розповів про свою службу в армії Південної Кореї



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«Спершу хлопці навіть не могли зі мною говорити, соромилися, але потім ми сміялися і весело проводили час разом»

Форвард англійського «Тоттенхема» Сон Гин-Мін, який пройшов службу в армії Південної Кореї, розповів про отриманий досвід. Сон провів три тижні в армійському таборі. Це відбувалося під час призупинення сезону в Англії через пандемію коронавірусу. В армії Південної Кореї відзначили роботу футболіста на зборах, вручивши йому спеціальну нагороду.

«Я отримав хороший досвід. Не можу розповісти все, чим я там займався, але мені сподобалося. Три тижні були важкими», - заявив нападник.

«У перші дні ніхто нікого не знав, тому було трохи дивно. Але незабаром ми познайомилися. Потрібно було весь день проводити разом, в кімнаті було 10 чоловік. Тому ми стали близькі один одному.

Ми разом працювали, допомагали один одному. Спершу хлопці навіть не могли зі мною говорити, соромилися, але потім ми сміялися і весело проводили час разом», - цитує Міна прес-служба англійського клубу.