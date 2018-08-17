Зірки «Аяксу» поділились очікуваннями перед матчами з «Динамо»



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Фото twitter.com/afcajax

Клас-Ян Хунтелаар зазначає, що майбутнє протистояння буде цікавим

Захисник амстердамців, 19-річний капітан Матейс Де Лігт, за яким полюють «Барселона» та низка інших грандів, вважає, що його клуб повинен дати віце-чемпіонам України сигнал у наступній грі.

«Мене не дратує напружений календар. Ми хочемо грати у Лізі чемпіонів, але також прагнемо здобути чемпіонство. Чергова втрата очок у чемпіонаті Нідерландів – не у наших планах», - почав він.

«У матчі з «Венло» ми повинні дати відчутний сигнал нашим суперникам з Києва. Хочемо показати «Динамо», що нас буде важко перемогти», - заявив Де Лігт в ефірі нідерландського телебачення.

Нападник «Аяксу» Клас-Ян Хунтелаар, який уже забив чотири голи у цьогорічній Лізі чемпіонів, відзначив класну підтримку трибун в Амстердамі.

«У нас фантастична взаємодія з фанатами. Це додає багато енергії. Граємо так, як потрібно: багато пресингу, видовищний футбол, безліч моментів і відкрита гра. Коли м'яч у нас, суперник не може нічого вдіяти», - зауважив він.

«Ми плануємо вийти у груповий турнір Ліги чемпіонів. Київ виграв 2:0, тому нас чекають два цікаві матчі», - прогнозує 35-річний форвард.

Нагадаємо, перший матч плей-офф Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє в Амстердамі 22 серпня.

Джерело: Футбол 24