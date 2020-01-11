Зіркова Юлія Левченко повторила особистий рекорд у першому старті року (відео)



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Юлія Левченко тішить себе і прихильників з першого ж у році старту Instagram Юлії Левченко

У незвичній для себе дисципліні призеркою «Різдвяних стартів» у Києві стала Марина Бех-Романчук

У нещодавно відкритому манежі на Русанівці у Києві 10-11 січня відбувалися легкоатлетичні «Різдвяні старти», у яких взяло участь чимало провідних українських атлетів.

Мабуть, найцікавішими були змагання на 60-метрівці серед жінок. Їх виграла з особистим рекордом 7,37 секунди запоріжанка Вікторія Ратникова. Другою стала чемпіонка ІІ Європейських ігор Яна Качур із Києва – 7,41 сек. Третя призерка виявилася найнесподіванішою. В спринті вирішила себе випробувати срібна призерка чемпіонату світу в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук із Хмельниччини. Вона подолала дистанцію з найкращим для себе результатом у кар’єрі – 7,45 секунди. Додамо, що шостою на 60-метрівці стала чемпіонка світу-2017 серед юніорів на дистанції 400 м Анастасія Бризгіна.

Найбільше вразила срібна призерка чемпіонату світу-2017 Юлія Левченко. Вона перемогла у секторі стрибків у висоту з повторенням особистого рекорду в приміщеннях – два метри рівно. Ще одна вихованка Ірини Пустовойт Ірина Геращенко стала другою з результатом 1,86 м. Третє місце посіла чемпіонка світу-2017 серед юніорів у метанні списа Аліна Шух – 1,83 м.

Серед решти результатів варто виділити перемогу житомирянина Владислава Мазура у стрибках у довжину з особистим рекордом 7,92 м.