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    Зіркова Юлія Левченко повторила особистий рекорд у першому старті року (відео)

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    Юлія Левченко тішить себе і прихильників з першого ж у році старту - Зіркова Юлія Левченко повторила особистий рекорд у першому старті року (відео)
    Юлія Левченко тішить себе і прихильників з першого ж у році старту
    Instagram Юлії Левченко

    У незвичній для себе дисципліні призеркою «Різдвяних стартів» у Києві стала Марина Бех-Романчук

    У нещодавно відкритому манежі на Русанівці у Києві 10-11 січня відбувалися легкоатлетичні «Різдвяні старти», у яких взяло участь чимало провідних українських атлетів.

    Мабуть, найцікавішими були змагання на 60-метрівці серед жінок. Їх виграла з особистим рекордом 7,37 секунди запоріжанка Вікторія Ратникова. Другою стала чемпіонка ІІ Європейських ігор Яна Качур із Києва – 7,41 сек. Третя призерка виявилася найнесподіванішою. В спринті вирішила себе випробувати срібна призерка чемпіонату світу в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук із Хмельниччини. Вона подолала дистанцію з найкращим для себе результатом у кар’єрі – 7,45 секунди. Додамо, що шостою на 60-метрівці стала чемпіонка світу-2017 серед юніорів на дистанції 400 м Анастасія Бризгіна.

    Найбільше вразила срібна призерка чемпіонату світу-2017 Юлія Левченко. Вона перемогла у секторі стрибків у висоту з повторенням особистого рекорду в приміщеннях – два метри рівно. Ще одна вихованка Ірини Пустовойт Ірина Геращенко стала другою з результатом 1,86 м. Третє місце посіла чемпіонка світу-2017 серед юніорів у метанні списа Аліна Шух – 1,83 м.

    Серед решти результатів варто виділити перемогу житомирянина Владислава Мазура у стрибках у довжину з особистим рекордом 7,92 м.

     Читайте також: Легкоатлетка Юлія Левченко – про прогрес у результатах, травму і без медальні два метри
    Юлія Левченко Ірина Геращенко легка атлетика Аліна Шух Владислав Мазур Марина Бех-Романчук Ірина Пустовойт Яна Качур Анастасія Бризгіна Вікторія Ратникова
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