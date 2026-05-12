Пішов з життя гравець клубу НБА «Мемфіс» Брендон Кларк

Канадський форвард клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Мемфіс» Брендон Кларк помер на 30-му році життя. Про це повідомляє пресслужба клубу, інформує «Главком».

«Ми глибоко засмучені трагічним відходом Брендона Кларка. Він був видатним товаришем по команді та чудовою людиною, чий вплив на команду не буде забуто. Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття його родині та близьким у цей тяжкий час», – йдеться у заяві.

Кларк виступав у НБА з 2019 року, протягом усієї кар'єри у лізі він був гравцем «Мемфісу». У 2019 році його було обрано на драфті НБА у першому раунді під загальним 21-м номером «Оклахомою». Після свого дебютного сезону він був включений до першої команди найкращих новачків ліги.

У квітні цього року Кларк був заарештований поліцією в Арканзасі. Його звинуватили у зберіганні та розповсюдженні кратома, а також у спробі втечі.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).