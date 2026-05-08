«Реал» Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Лень (другий ліворуч) відіграв 15 хвилин, набрав 4 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота

Лень допоміг «Реалу» перемогли «Хапоель»

Мадридський «Реал» Олексія Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги, обігравши в четвертому матчі серії «Хапоель» Тель-Авів 87:81 і виграв серію 3:1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олексій Лень відіграв 15 хвилин, набрав 4 очки (1/3 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота при 1 втраті та 4 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
World Athletics повідомила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів
Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів
Стали відомі деталі відбору на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3
Україна з найкращим результатом за останні 10 років завершила участь у футбольних єврокубках
Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
