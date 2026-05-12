Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3
Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3

Змагання з баскетболу 3х3 на літніх Юнацьких Олімпійських іграх відбудуться з 6 по 9 листопада 2026 року

Виконком Федерації баскетболу України більшістю голосів затвердив головного тренера жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3 для участі у IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року, які відбудуться у Дакарі (Сенегал) з 31 жовтня по 13 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Головним тренером команди призначено Віталія Чернія. Асистентом Віталія Чернія в збірній призначено Дмитра Неволіна.

Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3, яка вже розпочала підготовку до літнього міжнародного сезону. Команда готується до чемпіонату світу у Варшаві, етапів Women’s Series та кваліфікації чемпіонату Європи.

Жіноча збірна України U-18 отримала право участі у Юнацьких Олімпійських іграх-2026. У жіночому турнірі Юнацької Олімпіади зіграють 12 команд.

Змагання з баскетболу 3х3 у Дакарі відбудуться з 6 по 9 листопада 2026 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Будучность» Ковляра йде четвертою в Адріатичній лізі
«Будучность» Ковляра поступилася лідеру Адріатичної ліги
14 квiтня, 10:05
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперниць на Чемпіонаті світу 2026 року
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 отримала суперниць на Чемпіонаті світу-2026
16 квiтня, 17:51
Вирішальні матчі Суперліги розпочнуться 25 квітня 2026 року
Півфінали баскетбольної Суперліги: 10 найкращих моментів
23 квiтня, 10:33
«Дніпро» вмотивований взяти реванш після поразки в Кубку України
«Дніпро» – «Київ Баскет». Прогноз і анонс на фінал Суперліги Реклама
25 квiтня, 23:47
Максим Шульга вперше набрав очки у плейоф НБА
Шульга став сьомим українцем, який набирав очки у плейоф НБА
27 квiтня, 15:46
Доля бронзових нагород визначалася у вирішальній третій грі
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги Реклама
2 травня, 18:28
На українських баскетболісток чекає насичене літо
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 починає підготовку до сезону: хто у складі команди
4 травня, 17:20
«Реал» Леня поступився «Хапоелю»
Лень зіграв 20 хвилин у поєдинку плейоф Євроліги
6 травня, 11:06
Хохоник віддавав у середньому 8.1 передачі за матч Суперліги у 31 грі
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
6 травня, 12:38

Новини

Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР
Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР
Лукашов проти Сидорова. У чемпіонаті Латвії з баскетболу відбулося українське дербі
Лукашов проти Сидорова. У чемпіонаті Латвії з баскетболу відбулося українське дербі
«Епіцентр» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
«Епіцентр» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3
Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3
Шведський хокеїст потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
Шведський хокеїст потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
Ексзахисник «Шахтаря» розкрив інформацію про нового тренера збірної України
Ексзахисник «Шахтаря» розкрив інформацію про нового тренера збірної України

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua