Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3

Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3

Змагання з баскетболу 3х3 на літніх Юнацьких Олімпійських іграх відбудуться з 6 по 9 листопада 2026 року

Виконком Федерації баскетболу України більшістю голосів затвердив головного тренера жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3 для участі у IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року, які відбудуться у Дакарі (Сенегал) з 31 жовтня по 13 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Головним тренером команди призначено Віталія Чернія. Асистентом Віталія Чернія в збірній призначено Дмитра Неволіна.

Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3, яка вже розпочала підготовку до літнього міжнародного сезону. Команда готується до чемпіонату світу у Варшаві, етапів Women’s Series та кваліфікації чемпіонату Європи.

Жіноча збірна України U-18 отримала право участі у Юнацьких Олімпійських іграх-2026. У жіночому турнірі Юнацької Олімпіади зіграють 12 команд.

Змагання з баскетболу 3х3 у Дакарі відбудуться з 6 по 9 листопада 2026 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)