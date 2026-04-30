«Київ Баскет» – «Дніпро». Прогноз і анонс на другий матч фіналу Суперліги

Ілля Мандебура
«Дніпро» наразі лідирує у серії з рахунком 1:0
фото: Федерація баскетболу України

Розповідаємо про дуель, яка може поставити крапку в боротьбі за чемпіонство

30 квітня 2026 року о 18:15 фінальна серія за золото баскетбольної Суперліги між «Дніпром» та «Київ-Баскетом» переїде до Києва, де пройде другий матч поєдинку за трофей. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Дніпро» – «Київ-Баскет»

Станом на 13:38 30 квітня «Дніпро» має більший шанс на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу дніпрян запропоновано коефіцієнт 1,46. Тим часом потенційна звитяга кияна оцінена коефіцієнтом 3,05, що є нижчим, ніж під час першого матчу. Нічию в основний час та потенційний овертайм запропоновано з балом 15,75.

На загальний результат у серії спостерігаються подібні розстановки. На перемогу для «Дніпра» закладено коефіцієнт 1,39. Натомість на тріумф для «Київ-Баскета» виставлено бал 2,81. 

Думки щодо фіналу

Перший поєдинок фіналу завершився завершився з перевагою «Дніпра» у вісім очок (78:70).

Головний тренер «Київ-Баскета» Дмитро Забірченко у післяматчевому інтерв'ю зазначив: «Я не можу сказати, що «Дніпро» відрізнявся від кубкового матчу. Вони все одно грають у свою гру. Єдине, що сьогодні акцент «Дніпра» був більше під кільцем – на лоу-пост, на гру для своїх «великих». Це зрозуміло, якщо є перевага в габаритах. Вони намагаються цим скористатися. Ми намагалися скористатися своїми перевагами, але десь не влучили штрафні, вільні триочкові. Баскетбол, знаєте, іноді проста гра. Трошки ми дали «Дніпру», скажімо так, більше атак за рахунок наших втрат. Усе. Тобто для такої гри, для фіналу, зробили багато втрат. Маємо краще контролювати свій напад і знаходити кращі можливості для атаки»

Натомість наставник «Дніпра» Володимир Коваль сказав: «Судячи з рахунку, ми витримали боротьбу. Я вітаю хлопців, вони виконали чоловічу роботу. Було багато контакту, емоцій. Це дуже велике навантаження на гравців. Треба тримати фокус на грі, дотримуватися тих правил, про які ми домовлялися. Хлопці з цим впоралися, хоча були деякі помилки, але нам потрібно їх перед другою грою прибрати, відновитися і їхати до Києва. Як зберегти цей настрій до четверга? Це наші секрети, які ми будемо зберігати. Я знаю, але не скажу. Сподіваюся, що хлопці відновляться. За десятибальною шкалою план на гру сьогодні хлопці виконали на дев’ять.»

Історія очних зустрічей

Ситуація для киян виглядає доволі непоганою, адже після семи поспіль поразок вдома від «Дніпра» вони виграли два останні поєдинки. Цього сезону, щоправда, команди провели лише одну зустріч у Палаці спорту «Венето».

Той поєдинок підтвердив, що кияни залишаються незручним суперником для чинного чемпіона. Старт гри проходив у рівній боротьбі без відчутної переваги будь-якої зі сторін, однак у складі «Київ-Баскета» одразу виділився Денис Клевзуник, який ще в першій чверті набрав понад десять очок. Попри це, «Дніпро» зумів завершити стартову десятихвилинку з мінімальною перевагою – 23:21, зокрема завдяки влучному дальньому кидку Ігоря Дубоненка.

У другій чверті гра зберігала високий темп: господарі продовжували шукати свої шанси через активність Клевзуника, тоді як «Дніпро» відповідав дальніми влучаннями Володимира Конєва та Романа Бондарчука. У певний момент дніпряни навіть створили відчутний відрив, довівши рахунок до 37:29 після проходу Колдомасова, однак кияни швидко повернулися в гру. Завдяки влучанням Романиці та ще двом результативним атакам Клевзуника «Київ-Баскет» скоротив відставання і пішов на велику перерву, поступаючись лише три очки – 39:42.

Третя чверть пройшла у жорсткій боротьбі, де лідер змінювався кілька разів. У підсумку кияни зуміли вийти вперед і зберегти мінімальну перевагу перед вирішальним відрізком (56:55). У четвертій чверті «Київ-Баскет» додав у реалізації: два поспіль триочкових від Романиці та Бублика дозволили господарям створити комфортний відрив, який по ходу десятихвилинки зріс до десяти очок. «Дніпро» намагався врятувати гру і навіть отримав шанс у кінцівці, коли Максим Закурдаєв заробив фол на триочковому за 12 секунд до сирени, однак не реалізував усі штрафні. У підсумку «Київ-Баскет» втримав перевагу та здобув перемогу з рахунком 75:69, завдавши «Дніпру» другої поразки в сезоні.

Героєм матчу того матчу став Денис Клевзуник, який оформив дабл-дабл у 28 очок і 10 підбирань, ставши ключовою фігурою у цій важливій перемозі.

Де дивитися матч «Дніпро» – «Київ-Баскет»

Фінал можна буде подивитися наживо одночасно на всіх платформах – Київстар ТБ, Суспільне Спорт та YouTube ФБУ. 

