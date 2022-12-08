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Зірковий Роналду пригрозив залишити збірну Португалії – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зірковий Роналду пригрозив залишити збірну Португалії – ЗМІ
Роналду забив один гол на мундіалі
фото із соцмереж

Роналду задумався про відхід зі збірної після того, як його замінили під час матчу з Південною Кореєю

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив головному тренеру Фернанду Сантушу про те, що може піти з національної команди через конфлікт із наставником. Про це повідомляє португальська газета Record.

За інформацією джерела, Роналду задумався про цей крок після того, як його замінили під час матчу з Південною Кореєю на груповому етапі Чемпіонату світу 2022 року в Катарі (1:2). 37-річний форвард був незадоволений рішенням тренера, крикнувши Сантушу: «Ти страшенно поспішаєш замінити мене!» Нагадаємо, у тому матчі Роналду було замінено на 65-й хвилині.

У матчі 1/8 фіналу проти збірної Швейцарії (6:1) Роналду не увійшов до стартового складу португальської команди, з'явившись на полі лише на 73-й хвилині з рахунком 5:1.

Роналду зіграв у всіх чотирьох матчах Португалії на турнірі в Катарі, відзначившись одним забитим м'ячем.

Раніше повідомлялось, що Роналду встановив чергове унікальне досягнення на Чемпіонаті світу-2022.  Він став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.

Також стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі мундіалю.

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Теги: Португалія ЧС-2022 Кріштіану Роналду

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