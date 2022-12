Роналду встановив унікальний рекорд на Чемпіонаті світу-2022

Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив чергове унікальне досягнення на Чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

Роналду став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.

Для цього Роналду знадобилося 20 матчів. Результативними з сотні ударів Кріштіану виявилися вісім.

За три матчі на груповому етапі Чемпіонаті світу-2022 португалець зробив дев'ять ударів та забив один гол.

