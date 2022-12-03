Роналду встановив унікальний рекорд на Чемпіонаті світу-2022

Роналду встановив рекорд за кількістю ударів на Чемпіонаті світу

Португалець став першим гравцем, який досяг позначки в 100 ударів на Мундіалях

Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив чергове унікальне досягнення на Чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

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Роналду став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.

Для цього Роналду знадобилося 20 матчів. Результативними з сотні ударів Кріштіану виявилися вісім.

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За три матчі на груповому етапі Чемпіонаті світу-2022 португалець зробив дев'ять ударів та забив один гол.

100 - Cristiano Ronaldo has attempted exactly 100 shots at World Cup tournaments, the first player to reach this total since full shot data is available (1966). Range. pic.twitter.com/QtG4R9SGn8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2022

Чемпіонат світу в Катарі стартував 20 листопада та триватиме до 18 грудня.

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Раніше стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.