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    Зірковий Бекхем став футбольним агентом

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    Девид Бекхем&nbsp; - Зірковий Бекхем став футбольним агентом
    Девид Бекхем 
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    Колишній півзахисник збірної Англії заснував агентську компанію

    Колишній зірковий півзахисник «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Девид Бекхем став футбольним агентом. Ще влітку він заснував агентську компанію, інформує The Mirror.

    Першим клієнтом компанії Бекхема стане перспективний форвард «МЮ» Мейсон Грінвуд.

    Також Бекхем є власником футбольного клубу «Інтер Маямі», який з наступного сезону почне виступи в північноамериканській МЛС.

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