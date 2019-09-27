Зірковий Бекхем став футбольним агентом
Девид Бекхем
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Колишній півзахисник збірної Англії заснував агентську компанію
Колишній зірковий півзахисник «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Девид Бекхем став футбольним агентом. Ще влітку він заснував агентську компанію, інформує The Mirror.
Першим клієнтом компанії Бекхема стане перспективний форвард «МЮ» Мейсон Грінвуд.
Також Бекхем є власником футбольного клубу «Інтер Маямі», який з наступного сезону почне виступи в північноамериканській МЛС.
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