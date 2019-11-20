Зірковий футболіст обурений, що суперники його збірної на Євро-2020 визначилися ще до жеребкування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кевін Де Брюйне вважає, що футбол став бізнесом UEFA.com

У бельгійців під питанням лише один суперник

Півоборонець «Манчестер Сіті» і збірної Бельгії Кевін Кевін Де Брюйне висловив невдоволення тим, що суперники по групі на чемпіонаті Європи 2020 року відомі ще до жеребкування. Нагадаємо, бельгійська збірна зіграє в групі B з національними командами РФ та Данії, а також з Вельсом або Фінляндією.

«Це ганьба. Для мене це схоже на спотворення змагань. Футбол все більше стає бізнесом», - наводить слова Кевіна Де Брюйне Het Nieuwsblsd.

Нагадаємо, станом на зараз визначилися 20 з 24 учасників фінальної стадії чемпіонату Євро-2020, серед яких збірні Бельгії, Італії, Польщі, Іспанії, України, Туреччини, Франції, Англії, Чехії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Швейцарії, Данії, Португалії, Вельсу та РФ.

Євро-2020 відбудеться на 12-ти стадіонах 12-ти міст 12-ти національних асоціацій УЄФА.