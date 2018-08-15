Зірковий голкіпер «Реала» може пропустити матч за Суперкубок УЄФА



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Тібо Куртуа. Фото: ФК Реал

В українця Андрія Луніна з'явився шанс, однак ЗМІ пророкують місце у старті Кейлору Навасу

Новачок «Реала» Тібо Куртуа з великою ймовірністю не потрапить в заявку клубу на матч за Суперкубок УЄФА проти «Атлетико».

Відповідне рішення прийняв тренер «Реала» Хулен Лопетегі. На думку тренера, бельгієць провів дуже мало тренувальних занять з командою і поки не готовий до офіційних матчів за клуб.

Повідомляється, що Куртуа провів всього п'ять тренувань.

Іспанські ЗМІ очікують, що в заявку на матч потраплять Кейлор Навас і Андрій Лунін.

Навас, найімовірніше, займе місце в стартовому складі, тоді як український воротар буде на лавці запасних.

На користь цього варіанту говорить і той факт, що в останній двохсторонці перед матчем на воротах у «Реала» стояли Навас і Лунін.

Водночас, Куртуа та інші голкіпери тренувалися індивідуально.

Матч за Суперкубок УЄФА між «Реалом» і «Атлетико» відбудеться 15 серпня, о 22:00 за київським часом.

Як відомо, Лунін може стати четвертим українцем в історії незалежності, кому підкориться Суперкубок УЄФА.

Джерело: footballua.tv