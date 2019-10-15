Зірковий Каррі заробить найбільший в історії НБА гонорар



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Стефен Каррі Фейсбук

Лідер «Голден Стейт» отримає 40 мільйонів доларів за сезон

Лідер «Голден Стейт» Стефен Каррі заробить найбільший в історії НБА гонорар за сезон.

Баскетболіст отримає 40 мільйонів доларів, інформує Fadeaway World.

2017 року Каррі уклав з «Голден Стейт» нову угоду. За її умовами сезону-2019/20 баскетболіст заробить 40,2 мільйона. Загалом за п’ять сезонів він отримає 201 мільйон доларів.

Далі в рейтинзі найоплачуваніших гравців НБА йдуть Расселл Вестбрук («Х’юстон Рокетс») та Кріс Пол («Оклахома-Сіті») – 38,5 мільйона. За ними розташувалися Джеймс Харден («Х’юстон») і Джон Уолл («Вашингтон Візардс») – 38,1 мільйона.