Зірковий новачок «Барселони» буде виступати під номером легендарного Кройфа
- Сьогодні, 09:37
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У «Ліверпулі» футболіст грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі
Новачок «Барселони» Філіппе Коутіньо виступатиме за каталонську команду під 14-м номером.
Про це повідомляє Sky Sports.
Презентація 25-річного бразильця в якості гравця «синьо-гранатових» і церемонія підписання контракту відбулися в понеділок, 8 січня.
Під час заходу не було названо, під яким номером хавбек буде грати хавбек.
Зазначимо, що в сезоні-2017/18 під 14-м номером у «Барселоні» грав Хав'єр Маскерано.
Очікується, що взимку аргентинський захисник покине команду.
Раніше під цим номером в складі каталонців виступав легендарний голландець Йохан Кройф.
У «Ліверпулі» Коутіньо грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі.
Джерело: Спорт-Экспресс