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    Зірковий новачок «Барселони» буде виступати під номером легендарного Кройфа

    У «Ліверпулі» футболіст грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі
    Новачок «Барселони» Філіппе Коутіньо виступатиме за каталонську команду під 14-м номером. Про це повідомляє Sky Sports. Презентація 25-річного бразильця в якості гравця «синьо-гранатових» і церемонія підписання контракту відбулися в понеділок, 8 січня. Під час заходу не було названо, під яким номером хавбек буде
    • Сьогодні, 09:37
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    Філіппе Коутіньо. Фото: Reuters
    Філіппе Коутіньо. Фото: Reuters

    У «Ліверпулі» футболіст грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі

    Новачок «Барселони» Філіппе Коутіньо виступатиме за каталонську команду під 14-м номером.

    Про це повідомляє Sky Sports.
     
    Презентація 25-річного бразильця в якості гравця «синьо-гранатових» і церемонія підписання контракту відбулися в понеділок, 8 січня.
     
    Під час заходу не було названо, під яким номером хавбек буде грати хавбек.
     
    Зазначимо, що в сезоні-2017/18 під 14-м номером у «Барселоні» грав Хав'єр Маскерано.
     
    Очікується, що взимку аргентинський захисник покине команду.

    Раніше під цим номером в складі каталонців виступав легендарний голландець Йохан Кройф.
     
    У «Ліверпулі» Коутіньо грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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