У «Ліверпулі» футболіст грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі

Новачок «Барселони» Філіппе Коутіньо виступатиме за каталонську команду під 14-м номером. Про це повідомляє Sky Sports. Презентація 25-річного бразильця в якості гравця «синьо-гранатових» і церемонія підписання контракту відбулися в понеділок, 8 січня. Під час заходу не було названо, під яким номером хавбек буде



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Філіппе Коутіньо. Фото: Reuters

У «Ліверпулі» футболіст грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі

Новачок «Барселони» Філіппе Коутіньо виступатиме за каталонську команду під 14-м номером.

Про це повідомляє Sky Sports.



Презентація 25-річного бразильця в якості гравця «синьо-гранатових» і церемонія підписання контракту відбулися в понеділок, 8 січня.



Під час заходу не було названо, під яким номером хавбек буде грати хавбек.



Зазначимо, що в сезоні-2017/18 під 14-м номером у «Барселоні» грав Хав'єр Маскерано.



Очікується, що взимку аргентинський захисник покине команду.

Раніше під цим номером в складі каталонців виступав легендарний голландець Йохан Кройф.



У «Ліверпулі» Коутіньо грав під 10-м номером, який в «Барселоні» довгі роки належить Ліонелю Мессі.

Джерело: Спорт-Экспресс