Зламані ноги гонщика та відірваний двигун. У гонці GT Open сталася моторошна аварія (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час перегонів у Монці один з пілотів Mercedes потрапив у біду

Алан Геллмайстер на Mercedes після перетину фінішної лінії гонки GT Open врізався у стіну та зламав обидві ноги.

Епізод трапився із Геллмайстером, який перебував за кермом #16 Mercedes, уже після того, як пілот перетнув фінішну лінію гонки у Монці.

Його машину понесло у праву сторону – і він на повній швидкості влетів у стіну піт-волла.

Цілком ймовірно, що пілот просто не зрозумів, що це був фініш гонки, та продовжив їхати на повній швидкості. Але через те, що суперники уповільнилися, він змушений був різко гальмувати, через що й втратив контроль над автомобілем.

В результаті аварії передня частина машини була серйозно пошкоджена – від неї навіть відлетів двигун.

Але головним були відомості про стан гонщика. Геллмайстер не втрачав свідомість, проте обстеження виявило перелом обох ніг. Пілот був направлений до шпиталю у Монці, де на нього, очевидно, очікує операція.

Джерело: ua.Motorsport.com