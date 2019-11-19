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    Зламану ракетку Серени Вільямс продадуть з аукціону

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    Серена Вільямс зламала ракетку в фіналі&nbsp;US Open-2018&nbsp; - Зламану ракетку Серени Вільямс продадуть з аукціону
    Серена Вільямс зламала ракетку в фіналі US Open-2018 
    NY Times

    Організатори розраховують заробити кілька десятків тисяч доларів

    На продаж з аукціону виставлять тенісну ракетку американки Серени Вільямс, яку вона зламала в фіналі US Open-2018 проти японки Наомі Осаки, інформує NY Times.

    Початкова ціна ракетки становитиме 2000 доларів. Однак організатори сподіваються виручити за неї кілька десятків тисяч.

    «Розраховую, що нижча межа ціни становитиме 10 000 доларів. Не здивуюся, якщо вона сягне 25 чи й 50-ти тисяч», - повідомив засновник аукціону Кен Голдін.

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    У фіналі US Open-2018 Серена Вільямс розбила в другому сеті ракетку після чергового попередження.

    теніс Серена Вільямс US Open
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