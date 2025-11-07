Головна Спорт Новини
Злочинці вкрали всі нагороди п'ятиразової чемпіонки Європи з фігурного катання

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Боналі – п'ятиразова чемпіонка Європи (1991-1995 роки), триразова віцечемпіонка світу, дев'ятиразова чемпіонка Франції

Боналі закликала відразу звертатися до поліції, якщо хтось побачить її медалі у продажу

Титулована французька фігуристка Сурія Боналі повідомила, що з її будинку у Лас-Вегасі зловмисники викрали усі її нагороди. Про це повідомляє «Главком».

«Кілька днів тому хтось, а точніше, двоє проникли в мій будинок і вкрали всі мої цінності», – написала 51-річна Боналі в соцмережах.

Вона також закликала відразу звертатися до поліції тих, хто побачить її медалі у продажу.

Боналі – п'ятиразова чемпіонка Європи (1991-1995 роки), триразова віцечемпіонка світу, дев'ятиразова чемпіонка Франції. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

