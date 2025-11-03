Стрибунки у воду Говтвян та Шинкаренко здобули чотири нагороди на турнірі у Німеччині

Яна Говтвян та Софія Шинкаренко виграли три золота

Чотири медалі на двох здобули українські стрибунки у воду на 12-му міжнародному турнірі Ulla Klinger Cup 2025 в Аахені (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів із 8 країн.

Україну представляли дві спортсменки із Запоріжжя – Яна Говтвян та Софія Шинкаренко:

«Золото»: Софія Шинкаренко (вишка, група А (16-18 років).

«Золото»: Яна Говтвян (трамплін 1 м, відкрита група).

«Золото»: Яна Говтвян (трамплін 1 м, група А).

«Бронза»: Софія Шинкаренко (трамплін 1 м, група А).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.