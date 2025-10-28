Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі

Решетнік-молодший є вихованцем академії «Динамо»

Нещодавно завершився футбольний турнір для юних футболістів Leo Cup-2025, який проводиться двічі на рік (навесні та восени), де змагаються вісім вікових категорій: юні футболісти з семи до тринадцяти років. Про це повідомляє «Главком».

Він тривав чотири дні, з 16 по 19 жовтня, і зібрав загалом 40 команд у віковій категорії U-9 (мали змогу виступати юні футболісти 2017 року народження). Змагання відбувалися у форматі 7х7 (шість польових гравців і один воротар) на майданчику розміру – 30 на 50 метрів. Для гри використовувався м'яч четвертого розміру, який призначений для гравців від 8 до 12 років. Згідно з регламентом, введення м'яча з ауту виконувалося руками, при цьому правило офсайду на полі не діяло, що забезпечувало високу інтенсивність та велику кількість гольових моментів.

Особливу увагу привернув Дмитро Решетнік, син відомого українського телеведучого Григорія Решетніка, який став одним із найрезультативніших футболістів змагань. Виступаючи у складі дитячої команди київського «Динамо» U-9, спортсмен продемонстрував неабиякий бомбардирський хист, допомігши команді здобути впевнене чемпіонство. Юні динамівці тріумфально завершили змагання, забивши у 11 матчах 61 гол, а у фіналі здолали івано-франківську «Ніку-005» з рахунком 4:2.

Сам Дмитро відзначився результативними діями у матчах групового етапу: він забив тричі у поєдинку проти «ДАФ Дніпро сині», двічі – проти «ФК Львів білі». Свій найвдаліший матч Решетнік провів проти черкаської «Юності», де він одразу чотири рази відправив м'яч у ворота суперників. Також допоміг футболіст і в іграх елітної частини, де відзначився голом проти «Чемпіону» зі Зборова та «Чайки Львів».

Окрім сина телеведучого, індивідуальними нагородами були відзначені Матвій Калінін, голкіпери Стефан Сіропол та Олександр Бабич, а також форвард Макар Тимошенко. Кращим тренером турніру став наставник чемпіонів, Микола Роздобудько, під керівництвом якого команда досягла найвищого результату.

