Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
Дмитро Решетнік ставав найкращим бомбардиром одного з турнірів Асоціації дитячих футбольних клубів
Джерело: Соціальні мережі Христини Решетнік

Решетнік-молодший є вихованцем академії «Динамо»

Нещодавно завершився футбольний турнір для юних футболістів Leo Cup-2025, який проводиться двічі на рік (навесні та восени), де змагаються вісім вікових категорій: юні футболісти з семи до тринадцяти років. Про це повідомляє «Главком».  

Він тривав чотири дні, з 16 по 19 жовтня, і зібрав загалом 40 команд у віковій категорії U-9 (мали змогу виступати юні футболісти 2017 року народження). Змагання відбувалися у форматі 7х7 (шість польових гравців і один воротар) на майданчику розміру – 30 на 50 метрів. Для гри використовувався м'яч четвертого розміру, який призначений для гравців від 8 до 12 років. Згідно з регламентом, введення м'яча з ауту виконувалося руками, при цьому правило офсайду на полі не діяло, що забезпечувало високу інтенсивність та велику кількість гольових моментів.

Особливу увагу привернув Дмитро Решетнік, син відомого українського телеведучого Григорія Решетніка, який став одним із найрезультативніших футболістів змагань. Виступаючи у складі дитячої команди київського «Динамо» U-9, спортсмен продемонстрував неабиякий бомбардирський хист, допомігши команді здобути впевнене чемпіонство. Юні динамівці тріумфально завершили змагання, забивши у 11 матчах 61 гол, а у фіналі здолали івано-франківську «Ніку-005» з рахунком 4:2.

Сам Дмитро відзначився результативними діями у матчах групового етапу: він забив тричі у поєдинку проти «ДАФ Дніпро сині», двічі – проти «ФК Львів білі». Свій найвдаліший матч Решетнік провів проти черкаської «Юності», де він одразу чотири рази відправив м'яч у ворота суперників. Також допоміг футболіст і в іграх елітної частини, де відзначився голом проти «Чемпіону» зі Зборова та «Чайки Львів». 

Окрім сина телеведучого, індивідуальними нагородами були відзначені Матвій Калінін, голкіпери Стефан Сіропол та Олександр Бабич, а також форвард Макар Тимошенко. Кращим тренером турніру став наставник чемпіонів, Микола Роздобудько, під керівництвом якого команда досягла найвищого результату.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 23:57
Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з плавання у Польщі
23 жовтня, 11:09
Ірфан Мірзоєв у ваговій категорії до 77 кг у боротьбі за золото переміг борця з Грузії Тимурі Ордженікідзе
Кримськотатарський борець Мірзоєв здобув золото чемпіонату світу U23 з боротьби
22 жовтня, 10:12
Свої наступні ігри в Баку наші ампфутболісти проведуть уже завтра, 18 жовтня
Збірна України з ампфутболу стартувала у Лізі націй
17 жовтня, 19:59
«Вегас» вступив до НХЛ за $500 мільйонів у 2016 році
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ
16 жовтня, 11:22
Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
12 жовтня, 12:20
Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко
Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко: прихід тренера Младена Бартуловича – стратегічне рішення, що запустило ривок клубу
8 жовтня, 09:59
Микола Гетьманов грав за харківський регбійний клуб «Легіон XIII»
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов
6 жовтня, 11:18
Махнєв служив на посаді старшого розвідника – снайпера групи спеціального призначення
Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста
2 жовтня, 11:29

Новини

Українці врятували клуб: «Жирона» з боями пробилася до 1/32 фіналу Кубка Іспанії
Українці врятували клуб: «Жирона» з боями пробилася до 1/32 фіналу Кубка Іспанії
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
Швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю
Швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю
Жіноча збірна України з футболу зіграла товариський матч проти Румунії
Жіноча збірна України з футболу зіграла товариський матч проти Румунії
Світоліна вдруге здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
Світоліна вдруге здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua