Малащук принесла Україні перші нагороди чемпіонату Європи (U23) з важкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У ваговій категорії до 48 кг серед юніорок Малащук здобула бронзу у ривку (76 кг) і у сумі двоборства (170 кг)

Катерина встановила рекорди Європи серед дівчат до 17 років у поштовху та у сумі двоборства

Україна здобула перші нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів і молоді (до 23 років), що розпочався у місті Дуррес (Албанія). Про це повідомляє «Главком».

У ваговій категорії до 48 кг серед юніорок Катерина Малащук здобула бронзу у ривку (76 кг), стала четвертою у поштовху (94 кг) і виборола бронзу у сумі двоборства (170 кг).

Також Катерина встановила рекорди Європи серед дівчат до 17 років у поштовху та у сумі двоборства.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

