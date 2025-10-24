Головна Спорт Новини
Збірна України з регбіліг здобула підвищенян у класі на чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Після виграшу в господарів поля італійців з рахунком 44:20 наша команда переграла також збірну Греції 34:6

Українці достроково здобули перше місце у групі С

Збірна України з регбіліг, підсилена гравцями та тренерами з числа етнічних українців, які мешкають в Австралії та Нової Зеландії, успішно завершила виступи в групі «С» Чемпіонату Європи в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

Після виграшу в господарів поля італійців з рахунком 44:20 наша команда переграла також збірну Греції 34:6.

Таким чином українці достроково здобули перше місце у групі, що дозволило їм підвищитися у класі. Наступного разу наша команда на Євро виступатиме у групі «В».

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

